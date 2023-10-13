Сборная Испании сократила отставание от Шотландии в турнирной таблице.

В четверг, 12 октября, состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором Испания принимала Шотландию.

Игра проходила в Севилье на стадионе "Ла Картуха" и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в этой игре открыли шотландцы - на 60-й минуте встречи Мактоминей забил фантастический гол прямым ударом со штрафного, но это взятие ворот было отменено главным арбитром встречи после просмотра VAR.

Видео дня

На 74-й минуте с передачи Хесуса Наваса забил нападающий сборной Испании Альваро Мората. На 86-й минуте испанцы удвоили свое преимущество - гол забил Ойан Сансет.

Испания - Шотландия - 2:0

Голы: Мората, 73, Сансет, 86

Испания: Симон, Карвахаль (Навас, 67), Ле Норман, Ляпорт, Бальде (Фран Гарсия, 46), Гави, Родри, Мерино (Сансет, 66), Ферран Торрес, Мората (Хоселу, 85), Оярсабаль (Сарагоса, 46)

Шотландия: Ганн, Хики, Портеус (Гилмор, 87), Хендри, Маккенна, Робертсон (Паттерсон, 44), Макгинн, Мактоминей, Макгрегор (Маклин, 88), Кристи (Армстронг, 79), Дайкс (Адамс, 79)

Предупреждения: Мерино, 45+4, Карвахаль, 59, Симон, 61, Ляпорт, 90 - Дайкс, 36, Паттерсон, 51

Обзор матча:

За пять сыгранных матчей сборная Испании набрала 12 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии лидирует в группе, набрав за шесть игр 15 очков.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Испании сыграет против Норвегии. Шотландия следующий тур пропускает.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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