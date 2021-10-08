Франция - фаворит поединка / фото REUTERS
10 октября состоится второй в истории финал Лиги наций УЕФА. За трофей будут бороться сборные Испании и Франции.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.
Букмекеры записали в фавориты противостояния действующих чемпионов мира. На победу французской команды предлагается коэффициент 2,55, в то время, как на Испанию - 3,06. Ничья оценивается коэффициентом 3,36.
На то, что Франция не проиграет в основное время можно поставить с коэффициентом 1,43. А вот на то, что Испания не уступит по итогам 90 минут коэффициент составляет 1,58.
На то, что титул выиграет Франция коэффициент составляет 1,83, а на триумф в турнире Испании - 2,07.
Лига наций: что нужно знать
- В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.
- В первом полуфинале Испания с минимальным счетом одолела Италию. В другом полуфинале Франция благодаря безумному камбэку выбила из соревнований Бельгию.
- Финал состоится 10 октября в Милане в 21:45. В этот же день в матче за 3-е место бельгийцы сыграют с итальянцами.
- Финал с участием испанцев и французов обслужит английский судья Энтони Тейлор.
- Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии.