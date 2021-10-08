Состоится второй в истории розыгрыш трофея Лиги наций.

10 октября состоится второй в истории финал Лиги наций УЕФА. За трофей будут бороться сборные Испании и Франции.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.

Букмекеры записали в фавориты противостояния действующих чемпионов мира. На победу французской команды предлагается коэффициент 2,55, в то время, как на Испанию - 3,06. Ничья оценивается коэффициентом 3,36.

На то, что Франция не проиграет в основное время можно поставить с коэффициентом 1,43. А вот на то, что Испания не уступит по итогам 90 минут коэффициент составляет 1,58.

На то, что титул выиграет Франция коэффициент составляет 1,83, а на триумф в турнире Испании - 2,07.

Лига наций: что нужно знать

В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.

В первом полуфинале Испания с минимальным счетом одолела Италию. В другом полуфинале Франция благодаря безумному камбэку выбила из соревнований Бельгию.

Финал состоится 10 октября в Милане в 21:45. В этот же день в матче за 3-е место бельгийцы сыграют с итальянцами.

Финал с участием испанцев и французов обслужит английский судья Энтони Тейлор.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии.

Автор: Артем Будрин