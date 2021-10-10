10 октября в Милане пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА 2020-2021, в котором встретятся сборные Испании и Франции.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.
Испания - Франция: где смотреть матч
Начало встречи - в 21.45.
Сборные Испании и Франции определят победителя второго в истории розыгрыша Лиги наций. Обе команды впервые сразятся за этот трофей.
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Главным арбитром финального матча назначен англичанин Энтони Тэйлор.
Лига наций, финал
Испания - Франция
Онлайн-трансляция матча
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:
"Испанцы продолжают демонстрировать высокий уровень игры. У нас больше опыта, но это не дает нам никаких гарантий. Нам понадобятся все необходимые ингредиенты, чтобы выйти на поле и забрать трофей".
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:
"Наш план - оброняться за счет контроля мяча и забить. Мы хотим играть с мячом, потому что на поле он только один, и если он у нас есть, это увеличивает наши шансы. Мы хотим играть как можно дальше от наших ворот. Нам нужно придерживаться того, что у нас получается лучше всего, улучшать другие вещи и хорошо прессинговать, когда мяч будет у соперника. Мы должны создать проблемы для Франции".
Последние результаты команд:
В полуфинале сборная Испании обыграла сборную Италии - 2:1.
Франция в невероятном полуфинальном матче одолела Бельгию, отыгравшись после 0:2.