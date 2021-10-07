Прервалась беспроигрышная серия сборной Италии, которая насчитывала 37 матчей.

В Милане прошел первый полуфинал Лиги наций 2020-2021. В матче встречались сборные Италии и Испании.

Первым финалистом турнира стали испанцы.

Испания вышла вперед на 17-й минуте - Ферран Торрес подставил ногу под передачу Микеля Оярсабаля.

Италия могла отыграться, но после удара Федерико Бернардески и сэйва голкипера мяч попал в штангу. Правда, перед этим каркас ворот помог и самим итальянцам.

На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве - Леонардо Бонуччи попал локтем по лицу Серхио Бускетсу, за что получил второй "горчичник".

Перед перерывом в воротах итальянской сборной побывал второй гол - и снова Торрес забил с паса Оярсабаля.

Во втором тайме Италия, играя в меньшинстве, смогла отквитать только один мяч - Федерико Кьеза и Лоренцо Пеллегрини вышли вдвоем на голкипера, и полузащитник "Ромы" забил с паса игрока "Ювентуса".

Таким образом, прервалась рекордная серия сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд.

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Италия - Испания - 1:2

Голы: Пеллегрини, 83 - Ф. Торрес, 17, 45+2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 58), Кьеза, Бернардески (Кьеллини, 46), Инсинье (Кин, 58)

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо, Коке (Мерино, 75), Бускетс, Гави (Роберто, 84), Сарабия (Хиль, 75), Ф. Торрес (Пино, 49), Оярсабаль

Предупреждения: Бонуччи, Локателли - Аспиликуэта, Салабрия, Пино, Оярсабаль

Удаление: Бонуччи, 41

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

Лига наций: что нужно знать

В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.

Во втором полуфинале 7 октября встретятся сборные Бельгии и Франции.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

Автор: Антон Дударь