Действующие чемпионы Европы продолжили свою беспроигрышную серию.

Сборная Италии расписала безголевую ничью со Швейцарией в матче квалификации ЧМ-2022. Таким образом, действующие чемпионы Европы продлили беспроигрышную серию до 36 поединков - итальянцы обновили национальный и мировой рекорд.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в 30-х годах прошлого века, когда "Скуадра Адзурра" не проигрывала 30 матчей подряд. Мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала в течение 35 поединков к ряду с 1993 по 1996 год. Также Испания не уступала в 35 играх на протяжении трех лет (с 2007 по 2009).

Последним, кто смог нанести поражение Италии, стал крепкий португальский коллектив. В сентябре 2018 года Португалия в рамках Лиги наций со счетом 1:0 победила "Скуадру Адзурру". Подопечные Роберто Манчини начали свою грандиозную беспроигрышную серию в товарищеском матче против Украины в октябре 2018 года (1:1).

Манчини принял в свои руки сборную Италии в мае 2018 года. Летом он выиграл с командой чемпионат Европы.

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Автор: Артем Будрин