Сборная Украины сыграет свой первый матч в третьем сезоне Лиги наций.

В среду, 8 июня, национальная сборная Украины, которая после поражения от Уэльса не смогла выйти на ЧМ-2022, проведет первый поединок в рамках третьего сезона Лиги наций УЕФА.

Команда Александра Петракова сыграет в Дублине на "Авива Стэдиум" против сборной Ирландии. Матч будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Филиппом Гловой.

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Ранее соперники между собой не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах, так что Ирландия станет 72-м соперником "сине-желтых" за время независимости Украины.

Для нашей команды предстоящий поединок станет стартовым в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Матч 1-го тура нашей сборной против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика "сине-желтых" в июне, который был изменен из-за войны, которую развязала РФ.

Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.

Подопечные Стивена Кенни в первом туре Лиги наций сенсационно проиграли на выезде Армении со счетом 0:1.

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В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV".

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что после визита в Дублин наша команда проведет еще два номинально домашних матча в польской Лодзи - 11 июня против Армении и 14-го против той же Ирландии.

Сборная Украины в Лиге наций