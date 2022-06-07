В среду, 8 июня, национальная сборная Украины, которая после поражения от Уэльса не смогла выйти на ЧМ-2022, проведет первый поединок в рамках третьего сезона Лиги наций УЕФА.
Команда Александра Петракова сыграет в Дублине на "Авива Стэдиум" против сборной Ирландии. Матч будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Филиппом Гловой.
Ирландия - Украина: букмекеры сделали прогноз на поединок Лиги наций
Ранее соперники между собой не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах, так что Ирландия станет 72-м соперником "сине-желтых" за время независимости Украины.
Для нашей команды предстоящий поединок станет стартовым в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Матч 1-го тура нашей сборной против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика "сине-желтых" в июне, который был изменен из-за войны, которую развязала РФ.
Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.
Подопечные Стивена Кенни в первом туре Лиги наций сенсационно проиграли на выезде Армении со счетом 0:1.
Ирландия - Украина: где смотреть матч
В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV".
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Добавим, что после визита в Дублин наша команда проведет еще два номинально домашних матча в польской Лодзи - 11 июня против Армении и 14-го против той же Ирландии.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.