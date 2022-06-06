Фаворитами поединка эксперты считают сборную Ирландии.

В среду, 8 июня, в рамках первого тура группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Ирландии и Украины. Встреча пройдет на стадионе "Авива" в Дублине.

Матч будет судить бригаде арбитров из Словакии во главе с Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать: Даниель Полачек и Адам Еккель. Обязанности четвертого рефери исполнит Михал Оценаш.

Сборная Ирландии уже провела первую встречу в этом розыгрыше Лиги наций. 4 июня команда Стивена Кенни неожиданно уступила сборной Армении со счетом 1:0 на выезде.

Для "сине-желтых" это будет уже третья официальная игра в этом месяце, но первая в третьем по счету розыгрыше Лиги наций.

Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова в финальном матче за выход на чемпионат мира-2022 уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.

После матча против Уэльса тренер сборной Украины заявил, что планирует провести ротацию состава и на матч против Ирландии выйдут те футболисты, которые не играли в играх отбора на мундиаль.

Ирландия - Украина: прогнозы букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Стивена Кенни. На победу сборной Ирландии принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех "сине-желтых" оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи в основное время - 3.15.

Букмекеры считают, что матч Ирландия - Украина получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча - за 1.7. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций два домашних матча против Армении и ответная игра с Ирландией.

После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.

Сборная Украины в Лиге наций