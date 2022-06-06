В среду, 8 июня, в рамках первого тура группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Ирландии и Украины. Встреча пройдет на стадионе "Авива" в Дублине.
Матч будет судить бригаде арбитров из Словакии во главе с Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать: Даниель Полачек и Адам Еккель. Обязанности четвертого рефери исполнит Михал Оценаш.
Сборная Ирландии уже провела первую встречу в этом розыгрыше Лиги наций. 4 июня команда Стивена Кенни неожиданно уступила сборной Армении со счетом 1:0 на выезде.
Для "сине-желтых" это будет уже третья официальная игра в этом месяце, но первая в третьем по счету розыгрыше Лиги наций.
Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова в финальном матче за выход на чемпионат мира-2022 уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.
После матча против Уэльса тренер сборной Украины заявил, что планирует провести ротацию состава и на матч против Ирландии выйдут те футболисты, которые не играли в играх отбора на мундиаль.
Ирландия - Украина: прогнозы букмекеров на матч
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Стивена Кенни. На победу сборной Ирландии принимают ставки с коэффициентом 2.41. Успех "сине-желтых" оценивают в 3.30. Ничейный результат встречи в основное время - 3.15.
Букмекеры считают, что матч Ирландия - Украина получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча - за 1.7. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.
Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций два домашних матча против Армении и ответная игра с Ирландией.
После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.