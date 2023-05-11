"Нерадзури" забили два гола на старте встречи и удержали преимущество.

В рамках полуфинала Лиги чемпионов в первом для себя матче встречались "Милан" и "Интер". Поединок проходил на стадионе "Сан-Сиро".

Миланское дерби в самом начале поединка выдалось голевым. Счет был открыт уже на восьмой минуте нападающим "Интера" Эдином Джеко. Еще через три минуты бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян удвоил преимущество гостей.

До конца матча "Милан" пытался забить хотя бы один гол престижа, однако "нерадзури" удачно организовали оборону и не дали этого сделать.

Видео дня

"Милан" – "Интер" 0:2

Голы: Джеко 8, Мхитарян 11

"Милан": Меньян, Калабрия (Калулу 82), Кьер (Тиав 59), Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Мессиас 17), Диас (Побега 82), Крунич, Салемакерс (Ориги 59), Жиру

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Гальярдини 78), Барелла, Мхитарян (Брозович 62), Димарко (Де Фрай 71), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартинес (Корреа 78)

Предупреждения: Крунич 45+1, Томори 64 – Мхитарян 45+1

Обзор матча:

Ответный матч запланирован на 16 мая. Он состоится на том же стадионе "Сан-Сиро" (или же другое название – "Джузеппе Меацца"), ведь "Интер" и "Милан" имеют одну арену для двоих.

Победитель этого противостояния встретятся с сильнейшей командой другого полуфинального дуэта "Реал" – "Манчестер Сити". В первом матче между этими коллективами была зафиксирована ничья.

Финальная встреча текущего розыгрыша Лиги чемпионов запланирована на 10 июня. Матч состоится на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, Турция.

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