"Динамо" занимается поисками вариантов усиления состава на фоне плохих результатов.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в своей команде нападающего турецкого "Фенербахче" Сердара Дурсуна.

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Источник отмечает, что руководство киевского клуба уже работает над трансфером, однако переход 30-летнего турка считается маловероятным. Однако, подписание Дурсуна при этом оценивается как главная цель клуба.

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В текущем сезоне Дурсун забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

Кроме того сообщается, что "Динамо" ищет усиление в центр поля. В матче против "Фенербахче" лидер полузащиты "бело-синих" Николай Шапаренко получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Шапаренко уже успешно прооперирован в Барселоне, но его восстановление займет около 6 месяцев.

Киевский клуб в срочно порядке ищет футболиста на позицию Шапаренко.

Напомним, в четверг, 15 сентября, "Динамо" Киев сенсационно проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака во втором туре Лиги Европы. Ранее команда Луческу проиграла "Фенербахче" (1:2) и после двух туров занимает последнее место в своей группе.

В чемпионате Украины дела у "Динамо" также крайне плохи. За три матча "бело-синие" заработали только три очка, обыграв лишь "Львов" (1:0) и дважды проиграв - "Днепру-1" (0:3) и "Заре" (2:3).

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