В этом сезоне в АПЛ перешли сразу трое украинских футболистов.

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в тройку лучших трансферов английской Премьер-лиги.

Авторитетное издание ESPN в своих соцсетях спросило читателей, кто по их мнению является лучшей покупкой текущего розыгрыша чемпионата. В список номинантов вошел и Зинченко, а кроме него еще нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро.

Свои мнения пользователи высказывали в комментариях под публикацией ESPN в Twitter. Один из преданных фанов "Арсенала" откровенно поддержал Зинченко.

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"Почему это вообще обсуждается? Пожалуйста, никогда больше не проявляйте неуважения к моему украинскому мальчику! Он просто зверь", - прокомментировал читатель с ником Owurah Jr.

Однако в целом голоса поделились и пользователи в комментариях к единому выводу не пришли.

Зинченко является самым дешевым трансфером из этой тройки. Прошлым летом за украинца "Арсенал "заплатил" Манчестер Сити" 35 миллионов евро. В то же время Холанд обошелся "горожанам" 60 млн евро, а за Каземиро МЮ отдал 70,65 млн евро.

Этот сезон АПЛ стал первым в истории, когда было оформлено сразу три перехода украинцев. Кроме Зинченко к клубам английского чемпионата присоединились еще двое его соотечественников. Илья Забарный перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн евро, а Михаила Мудрика купил "Челси" из "Шахтера" за 70 млн евро – оба трансферы состоялись в январе.

Отметим, что Зинченко является воспитанником донецкого "Шахтера". Профессиональную карьеру он начал в российской "Уфе", а летом 2016-го присоединился к "Манчестер Сити". В структуре "горожан" украинец провел шесть лет и 128 матчей. Также он играл на правах аренды за ПСВ из Нидерландов.

Прошлым летом Александр сменил клуб и перешел в "Арсенал". В этом сезоне от забил один гол и отдал одну результативную передачу в 20-ти поединках за "канониров". В частности, недавно Зинченко забил эффектный гол в ворота чемпиона мира.

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