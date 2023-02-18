Команда Артеты одержала важную победу, учитывая чемпионскую гонку этого сезона в АПЛ.

В субботу, 18 февраля, состоялся поединок 24-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" обыграл в волевом стиле "Астон Виллу".

На 61-й минуте Александр Зинченко поразил ворота аргентинца Эмилиано Мартинеса и сделал счет 2:2. В компенсированное арбитром время действующий чемпион мира Мартинес умудрился сделать автогол и таким образом "Арсенал" вышел вперед. На 90+8-й минуте Мартинелли забил четвертый гол лондонского клуба в этой встрече.

Команда Артеты одержала важную победу, учитывая чемпионскую гонку этого сезона в АПЛ. Зинченко провел на поле 94 минуты, его в конце матча заменил Киран Тирни.

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26-летний Зинченко впервые забил за "Арсенал". Летом прошлого года Александр перешел к "канонирам" из "Ман Сити".

Дебютный гол Александра Зинченко за "Арсенал" стал для него первым и в АПЛ. Первый гол украинца в чемпионате Англии пришелся на его 92-й матч в турнире. За этот период он нанес 74 удара по воротам соперника.

Астон Вилла - Арсенал - 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес (в свои ворота), 90+3, Мартинелли, 90+8

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Морено (Динь, 78), Луис (Дендонкер, 67), Камара, Макджинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дюран, 78)

Арсенал: Ремсдейл, Уайт (Томиясу, 79), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 90+4), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90), Джака (Вийера, 79), Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа

"Арсенал" после 23 туров занимает первое место - у них 54 очка. У "Ман Сити" на три балла меньше при аналогичном количестве сыгранных поединков.

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