Команда украинца продолжает удерживать лидерство в английском первенстве.

В воскресенье, 22 января, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед".

После игры украинский защитник "канониров" Александр Зинченко рассказал, какие слова говорил партнерам по команде в раздевалке перед игрой с "красными дьяволами".

"Я сказал ребятам перед игрой: "Когда мы уйдем на пенсию, то пожалеем, что недостаточно насладились этим моментом". Каждый осознает, что у нас есть еще много матчей. Просто идем шаг за шагом.

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Ментальность и дух соответствуют, это ключевой фактор. Конечно, есть еще много пространства для усовершенствования, но мы на правильном пути. Когда я прибыл и увидел это качество команды, то понял, что у нас есть все для достижения больших вещей", - приводит слова Зинченко Arsenal Buzz.

"Арсенал" выиграл матч против "МЮ" со счетом 3:2, а Александр Зинченко стал одним из героев этой игры.

За 19 сыгранных туров "канониры" набрали 50 очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от "Манчестер Сити" составляет 5 очков.

Напомним, украинец перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом прошлого года за 30 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 12 матчей в составе "Арсенала" и отличился одной голевой передачей.

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