Победитель матча Украина - Италия получит прямую путевку на Евро-2024.

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь высказался о предстоящем поединке отбора на Евро-2024 против национальной команды Италии.

24-летний футболист отметил, что команда приложит все усилия, чтобы одержать победу в этой игре и тем самым порадовать воинов, которые защищают Украину от российских оккупантов.

"Мы все обрадовались первому в году снегу - буквально как дети, ведь уже скоро Новый год. Но, конечно, с другой стороны, мы думаем, как сейчас холодно нашим ребятам на фронте, и хочется им помочь.

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А помочь мы можем именно положительными эмоциями, которые очень хотим обеспечить в понедельник, 20 числа. Мы сделаем все, чтобы обрадовать наших воинов. Но и нам немного холодно, замерзают ноги, но мы привыкаем к этому. Тяжелое поле, конечно, но что делать. Нормально.

Сейчас нужно немного вспомнить наработки, которые мы производили раньше, и готовиться к матчу с Италией. Тренерскому штабу нужно показать нам тактику, объяснить, как мы будем действовать, доказать все моменты, которые он хочет от нас видеть. Сейчас работаем именно над этим.

У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Любопытно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучше и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб.

Конечно, это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны", - сказал Бондарь в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, 20 ноября сборная Украины сыграет против Италии в рамках 10-го тура квалификации Евро-2024. Этот матч станет решающим для "сине-желтых" в текущей кампании. Чтобы попасть в финальную часть континентального первенства команде Сергея Реброва нужно выиграть у "Скуадры Адзурры". Итальянцев же устроит и ничья в этой игре.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения РФ номинально домашний матч против Италии сборная Украины вынужденно проведет в Леверкузене (Германия) на стадионе "БайАрена".

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