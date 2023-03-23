Сборная Украины встретится с Англией 26 марта.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч в рамках отбора на Евро-2024 по футболу. Соперников "сине-желтых" будет национальная команда Англии.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал подготовку к поединку с англичанами.

"В нынешнем сезоне у нас в составе "Шахтера" уже были тяжелые матчи - Лига чемпионов, Лига Европы. Но за национальную сборную я на таком уровне еще не играл. Только в товарищеских поединках, да и то два года назад. За это время многое изменилось - и тренер, и сама команда… Да и я изменился, поэтому это новый вызов.

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Настроение у нас положительное, готовимся к матчу. Атмосфера просто супер. Я рад видеть всех своих партнеров. Для меня Руслан Ротань - хорошо знакомый наставник по молодежной команде. Его тренерский стиль не изменился, хотя у молодежи немного другой график тренировок. Это первый сбор национальной команды под руководством Руслана Петровича, и он хочет донести до всех игроков свои идеи, поэтому уделяет большое внимание тактике. Но сами тренировки такие же, как и в молодежной сборной.

Что касается сборной Англии, то у них очень сильный состав, большой выбор исполнителей. На мой взгляд, не имеет большого значения, кто в них будет играть. Там каждый может выйти на поле и не выпадет из команды. Мы не рассчитываем на усталость англичан после матча с Италией. Должны подготовиться на все сто процентов к этому очень важному и тяжелому противостоянию", - приводит слова Георгия Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, 23 марта сборная Украины сыграет товарищеский матч против английского "Брентфорда". Эта игра пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Поединок смогут посетить только официальные представители двух команд.

В квалификации Евро-2024 сборная Украины выступает в группе С, где сыграет с такими командами, как Италия, Англия, Мальта и Северная Македония.

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