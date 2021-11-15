21-го декабря в Серии А состоится украинское дерби.

Экс-тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сейчас работает в итальянской "Дженоа", до конца года предстоит провести ряд сложных поединков. Одним из таких будет матч против "Аталанты", где лидером является украинец Руслан Малиновский.

Для Youtube-канала vZbirna Руслан дал свой комментарий относительно назначения "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

"Поздравляю Андрея Николаевича. "Аталанта" сыграет с "Дженоа" 21-го декабря. Думаю, что им очень тяжело будет. Миколенко может перейти в "Дженоа"? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то нет", - сказал Малиновский.

Напомним, что Шевченко опроверг слухи о трансферах Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Артем Будрин