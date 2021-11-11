1999 год. Андрей Шевченко в качестве перспективного форварда перешел из "Динамо" в итальянский "Милан" после пяти лет в основе киевского клуба.

2021 год. Шевченко возглавил итальянское "Дженоа" после опять же пяти лет в сборной Украины.

"Шева" неоднократно, еще даже до начала Евро-2020, рассказывал о своей мечте вернуться в "Милан" в статусе тренера. Стоит похвалить Андрея Николаевича за его стратегию, которая заключается в поступательном эволюционном развитии. Он не стремится любой ценой сразу стать тренером топ-клуба, а наоборот - начал с низов Серии А. Это решение выглядит очень мудрым, особенно, когда Шевченко увидел горький опыт своего коллеги из "Милана" времен нулевых Андреа Пирло. Последний сугубо на правах легенды футболиста без всякого тренерского опыта летом 2020 года стал наставником "Ювентуса". Для Пирло это приключение закончилось скверно, и он был уволен.

Шевченко имеет уже большой опыт за плечами на уровне сборных, однако сознательно начинает с нестабильного (или уже стабильного?) аутсайдера Серии А. Он хочет прийти в топ-команду не сразу, а транзитом через скромный провинциальный клуб.

"Дженоа" из Генуи - это конечно еще тот хаос. По крайней мере последние годы эта команда имела такую репутацию - безрассудная политика руководства, отсутствие планирования, чехарда разных тренеров и тому подобное. Осенью этого года для "Дженоа" все началось с чистого листа, ведь 99,9% акций клуба приобрела американская инвестиционная компания "777 Partners".

Новые владельцы сразу задекларировали амбициозные цели. Речь идет о попадании в еврокубки в течение ближайших двух лет.

"Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление - мне это гарантировали. Команде нужны новые игроки", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

После того как прошлым летом Шевченко неожиданно покинул сборную Украины, то прежде всего хотелось ему искренне пожелать, чтобы его первым местом работы на клубном уровне был качественный проект. Необязательно богатая команда, но чтобы над ним не стояли токсичные директора.

Хотелось пожелать, чтобы Шевченко зашел в проект с четким вектором развития, где готовы терпеть и играть в длинную дистанцию. Соответствует ли "Дженоа" таким критериям? Ну теперь уж скорее да, чем нет. Очевидно, перезагрузка на американский лад пойдет на пользу клубу. А Шевченко - лицо этого нового проекта.

Андрей Николаевич даже в случае неудач будет иметь смягчающие факторы, ведь все понимают, что трудно требовать что-то грандиозного от аутсайдера чемпионата Италии. Впрочем, интересно еще и посмотреть не только на будущие результаты "Дженоа", а прежде всего на стиль и качество игры. Почему? Потому что большие команды могут обратить свое внимание на работу тренера в скромном клубе только если его подопечные будут играть смело и стильно. Это индикатор для топ-клубов, поскольку можно предположить, что при наличии великолепных идей и плохом результате эти самые идеи тренера дадут плоды с лучшими исполнителями.

То есть, когда потенциальный топ-клуб (в случае Шевченко, вероятно, это будет "Милан") будет изучать резюме наставника, то в графе "Дженоа" интересным будет взглянуть не только на результат, а на методы, которыми тренировал украинец.

Прекрасный пример - выдающийся Юрген Клопп получил повышение из скромного "Майнца" в дортмундскую "Боруссию" не за результаты, а за свою философию, свой игровой стиль, за то, что он соответствовал ДНК клуба. Есть пример английского "Брайтона", который год назад боролся за выживание в АПЛ, но все равно их тренера Грэма Поттера активно "сватали" в топ-клубы из-за того, что он ставил команде доминирующий футбол, с позиции силы.

"Шева", как тренер, описывал свою философию вполне современно: контроль мяча и комбинационная игра. Наша сборная играла очень стильно. Однако, справедливости ради скажем, что когда нужен был кровь из носу результат, то Шевченко не против был сыграть прагматично. Поединок Евро-2020 против Швеции - яркое подтверждение этому.

"Дженоа" - очень агрессивная команда, особенно дома, так сложилось исторически. Но я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Схема? Сейчас мы думаем, какая будет лучшей для этой команды. Это может быть 3-5-2 или 4-3-3, это не так важно", - сказал Андрей Николаевич, отвечая на вопрос об игровом стиле.

Наверное, самая сильная черта Шевченко - это умело делегировать полномочия помощникам. Для игроков он автоматически безоговорочный авторитет и за его период пребывания в сборной мы оценили skill "Шевы" - распределять обязанности в тренерском штабе. Кстати, в "Дженоа" с Шевченко бок о бок будут работать его ассистенты со времен сборной - Мауро Тассотти, Андреа Аззалин и Луиджи Ночентини.

Шевченко невероятно дипломатичен. В этом плане украинские СМИ его любят подавать как "восковую фигуру" с вполне западноевропейским менталитетом. Как бы там ни было, но чувствуется, что в отличие от Олега Блохина, "Шева" менее зациклен на своих прошлых успехах. Он "убил" в себе футболиста и уже точно стал тренером.

Что в целом для украинского футбола означает приход Шевченко в "Дженоа", кроме престижа? Да, это первый украинский тренер в чемпионате Италии. Это особенно важно, ведь среди топ-5 европейских лиг имел опыт работать только нынешний наставник "Зари" Виктор Скрипник, который возглавлял немецкий "Вердер". Таким образом он был первопроходцем от украинской школы тренеров.

Теперь настало время Шевченко. Allenatore (с итальянского - "тренер") будет прокладывать себе дорогу в "Милан". А "Дженоа" - это трамплин, с которого можно как упасть, так и запрыгнуть еще выше. Это первый опыт Шевченко на клубном уровне, но как говорит сам коуч: "Провал - это отказаться попробовать что-то новое".

Учитывая, что в футболе все динамично меняется, то желать еще лучшего первого трамплина для Шевченко было сложно. Наверное, вышеупомянутый Пирло сожалеет, что не начал с условного "Дженоа" или "Венеции".

Ну что, Allenatore Shevchenko, вперед в бой!

Артем Будрин, спортивный обозреватель УНИАН