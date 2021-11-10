Как и в сборной Украины, первым ассистентом Андрея Шевченко будет Мауро Тассотти.

Итальянский "Дженоа" сообщил, кто вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко. У украинского специалиста будет пять ассистентов.

Об этом сообщается на официальном сайте "Дженоа".

Первым помощником украинского специалиста, как и в сборной Украины, будет Мауро Тассотти.

Также помогать Шевченко будут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

Аззалин и Ночентини ранее также работали с Шевченко в национальной сборной.

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Отметим, что в штаб Шевченко не вошел тренер-аналитик Андреа Малдера, который помогал ему в сборной Украины. Несколько дней назад сообщалось о том, что у него умер отец.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

Моуринью поделился впечатлениями от возвращения Шевченко в Серию А. Также Виталий Кличко дал комментарий относительно прихода "Шевы" на пост тренера "Дженоа".

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд весьма известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

В настоящее время "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Антон Дударь