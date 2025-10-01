По его словам, киевскому "Динамо" не впервой будет работать с экс-тренером донецкого клуба.

Киевское "Динамо" провело неудачный старт сезона 2025/26: команда не может выиграть уже три матча подряд и выбыла сначала из Лиги чемпионов, а затем и из Лиги Европы. В связи с этим все чаще обсуждается возможная отставка главного тренера Александра Шовковского.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса в рамках подкаста BurBuzz на Youtube, потенциальным преемником Шовковского может стать хорватский специалист Игор Йовичевич. Его кандидатура выглядит готовой: Йовичевич уже выигрывал чемпионские титулы с "Шахтёром", а в последнее время стал чемпионом с "Лудогорцем".

Кроме того, его мнение высоко ценится в клубе — он ранее давал советы даже Луческу, что говорит о его профессиональном авторитете. Суркисам, по словам Бурбаса, нравится "подбирать" тренеров, добившихся успеха с другими командами.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" встретится с донецким "Шахтером" в рамках 1/8 финала Кубка Украины. По итогам слепой жеребьевки сформировалось восемь пар команд:

• "Виктория" (Сумы) - "Ингулец" (Петрово);

• "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк);

• "Агротех" (Тышевка) - "Феникс-Мариуполь";

• "Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь);

• "Лесное" (Киев) - "Чернигов";

• ЛНЗ (Черкассы) - "Рух" (Львов);

• "Агробизнес" (Волочиск) - "Металлист 1925" (Харьков);

• "Локомотив" (Киев) - "Нива" (Винница).

Кроме того, мы рассказывали о соперниках киевского "Динамо" в Лиге конференций УЕФА. Среди них есть сильные команды, включая "Фиорентину" и "Кристал Пэлас".

