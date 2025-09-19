Стало известно, ради клуба какой страны экс-вратарь 'Динамо' хотел сбежать из Украины

Ранее он признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.

Стало известно, ради клуба какой страны бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько пытался незаконно пересечь границу на сбежать из Украины.

Как отмечает Sport.ua со ссылкой на источник, бывший вратарь молодежной сборной Украины намеревался заключить контракт с азербайджанским клубом "Габала".

Так, отмечает ресурс, именно из-за этого украинец решил уехать за границу. Теперь это предложение неактуально.

Видео дня

Отмечается, что ранее Рудько признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.

Задержание Артура Рудько

Как сообщалось, ранее 33-летнего Артура Рудько, бывшего вратаря футбольных клубов "Динамо", "Шахтер" и ряда других задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Отмечалось, что по неофициальной информации, теперь он проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Последним клубом, за который он выступал, был "Черноморец". Рудько покинул команду после завершения прошлого сезона.

Кроме того, ранее экс-полузащитник "Шахтера" Александр Роспутько, который в октябре 2023 года уехал в неизвестном направлении после выездного матча в Бельгии и перебрался в Россию, получил гражданство России. Он стал игроком российского клуба "Чайки".

Вас также могут заинтересовать новости: