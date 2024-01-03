Румынский специалист отметил, что не завершил свою карьеру и вернется к работе.

Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своем уходе из киевского клуба.

Румынский специалист признался, что хотел продолжить работу с "бело-синими", но в итоге ушел из-за ситуации с войной.

"Это правда, что я не вышел на пенсию. Ушел из "Динамо", потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев, а я не хотел видеть, как она находится дома одна и переживает за меня. У меня бесконечная страсть к футболу, но все будет зависеть от здоровья.

Я хотел остаться в "Динамо" до конца, но атмосфера в Киеве стала очень тяжелой. Россияне снова бомбят столицу и другие украинские города, ситуация становится все сложнее. Я пробыл в клубе три года и построил "Динамо", которое лидировало в мире по количеству воспитанников академии в составе.

Это было построение команды на будущее. "Динамо" играет без зрителей и далеко от дома, поэтому приходилось преодолевать огромные расстояния. Но главной задачей было выжить, а футбол очень помогает людям в военное время, даже если команда играет далеко", – рассказал Луческу в комментарии Bresciaoggi.

Напомним, Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством "бело-синие" стали чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны

Румынский специалист объявил об уходе из "Динамо" после поражения от "Шахтера" в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Новым тренером "Динамо" был назначен Александр Шовковский. Под его руководством "бело-синие" одержали четыре победы в четырех играх и поднялись на пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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