Победу турецкой команде принес гол Барыша Йылмаза.

В четверг, 12 октября, сборная Турции сенсационно обыграла национальную команду Хорватии в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Игра проходила в Осиеке на стадионе "Опус-Арена".

Единственный гол в этой встрече, который и стал решающим, был забит на 30-й минуте. Салих Озджан из глубины поля выполнил заброс вперед на Барыша Йылмаза, Доминик Ливакович очень неудачно выбежал из своей штрафной площади, и Барыш легко перебросил его.

Видео дня

Хорватия - Турция - 0:1

Гол: Йылмаз, 30

Обзор матча:

Сборная Турции сыграла шесть матчей в рамках отборочного турнира Евро-2024 по футболу и вышла на первое место в группе D. В активе команды 13 набранных очков. Сборная Хорватии за пять матчей набрала 10 очков и занимает второе место. Далее в таблице идут Армения и Уэльс - по 7 очков. На последней строчке - Латвия (3 очка).

В следующем туре квалификации Евро-2024 по футболу сборная Турции сыграет против Латвии, а национальная команда Хорватии встретится с Уэльсом.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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