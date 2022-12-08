Хорватия поборется за право сыграть в полуфинале ЧМ-2022 с пятикратными чемпионами мира.

В пятницу, 9 декабря, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу состоится поединок национальных сборных Хорватии и Бразилии.

Встреча команд пройдет на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в городе Эр-Райян.

Сборная Бразилии на пути в 1/4 финала ЧМ-2022 победила Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), а в последнем туре группового турнира минимально проиграла национальной команде Камеруна (0:1).

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В 1/8 финала "селесао" разгромили сборную Южной Кореи со счетом 4:1.

Национальная команда Хорватии на стадии группового этапа ЧМ-2022 играла в группе F с командами Бельгии, Марокко и Канады. Хорваты набрали 5 очков, сыграв вничью с марокканцами (0:0) и бельгийцами (0:0) и победили Канаду (4:1).

В 1/8 финала хорваты одолели национальную сборную Японии. В основное время команды сыграли вничью - 1:1, а в серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 3:1.

Хорватия - Бразилия: прогноз

Сборная Бразилии вполне ожидаемо является фаворитом этого противостояния. На победу подопечных Тите в основное время можно поставить с коэффициентом 1,37. Коэффициент на ничью - 5,10. Вероятность успеха сборной Хорватии в основное время оценивается коэффициентом 10,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,14. Гол Бразилии иоценивают в 1,11, а на то, что отличится сборная Хорватии, можно поставить с коэффициентом 1,93.

Букмекеры считают, что встреча Хорватии и Бразилии, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу представителя Южной Америки, коэффициент на данный исход - 6,10.

На проход "селесао" в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,16. Итоговый триумф Хорватии оценивается коэффициентом 5,70.

Хорватия - Бразилия: трансляция

В Украине матч 1/4 финала ЧМ-2022 между национальными командами Хорватии и Бразилии в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Добавим, что в 1/2 финала ЧМ-2022 победитель пары Хорватия - Бразилия будет играть против сильнейшего в противостоянии Нидерланды - Аргентина. Эти команды свой матч 1/4 финала проведут также 9 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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