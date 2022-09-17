На счету Эрлинга уже 14 голов и 1 ассист в 11 матчах за "Манчестер Сити".

В рамках 8-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.

За "горожан" забивали Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Таким образом, 22-летний норвежский нападающий Холанд стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, который отметился забитым мячом в четырех дебютных выездных поединках подряд.

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Теперь на счету Эрлинга 14 голов и 1 ассист в 11 матчах за "Ман Сити".

Напомним, что в начале сентября Холанд повторил рекорд 30-летней давности. А 14 сентября норвежский суперталант забил удивительный гол в Лиге чемпионов в ворота бывшей команды.

Летом этого года Холанд перешел в манчестерский клуб за 70 млн евро.

Следующий матч "Ман Сити" - это дерби против "Ман Юнайтед", которое пройдет 2 октября в 16:00 по киевскому времени. Игра будет в рамках АПЛ.

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