Эрлинг Холанд не стал праздновать свой гол в ворота "Боруссии" Дортмунд.

В среду, 14 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" принимал на своем поле дортмундскую "Боруссию". Встреча проходила на стадионе "Этихад".

В первом тайме команды отличиться не смогли. Во втором тайме, на 56-й минуте матча, полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем вывел свою команду вперед благодаря голевой передаче Марко Ройса.

Лишь в концовке встречи "горожане" смогли сравнять счет - на 80-й минуте отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брюйне. Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел "Манчестер Сити" вперед, голевую передачу на свой счет записал защитник Жоау Канселу.

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Напомним, именно из "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити". Норвежец не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 - Беллингем, 56

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 58), де Брюйне, Родри, Грилиш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Филлипс, 90)

"Боруссия" Д: Майер, Менье, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Мукоко, 88), Беллингем, Ройс, Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78)

Предупреждения: Родри, Мален, Озджан, Фоден, Менье

Обзор матча:

Стоит отметить, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался недоволен игрой своих подопечных, несмотря на победу.

"В последнее время мы привыкли к камбэкам. Мне это не нравится. Сегодня мы играли не на той передаче. Никакой агрессии. Мы были пассивны. В тот момент, когда мы выпустили Фила Фодена, Бернарду Силву и Хулиана Альвареса, мы изменили темп и забили два отличных гола.

Я почти уверен, что при такой игре в первом тайме у Джона Стоунза не хватило бы смелости попробовать его удар, но у нас был ритм и импульс. Хорошо, что это произошло. Это было исключительно. Я так рад за него", - приводит слова Гвардиолы BBC.

После двух туров в активе "Манчестер Сити" 6 набранных очков. "Горожане" лидируют в группе G. На второй позиции идет "Боруссия" с 3 баллами. У "Копенгагена" и "Севильи" по 1 набранному баллу.

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