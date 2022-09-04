Эрлинг Холанд отличился 10 забитыми голами в 6 матчах чемпионата Англии.

В субботу, 3 сентября, в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу "Астон Вилла" принимала "Манчестер Сити". Игра проходила на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме и завершилась вничью.

Счет на 50-й минуте открыл нападающий "горожан" Эрлинг Холанд. Однако на 74-й минуте "Астон Вилле" удалось отыграться - отличился нападающий Леон Бэйли с передачи хавбека Джейкоб Рэмси. "Манчестер Сити" доминировал по времени владения мячом - 73% на 27%, но победу добыть так и не смог.

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Бэйли, 74 - Холанд, 50

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Янг, 27), Мингз, Конса, Динь, Макгинн (Коутиньо, 65), Камара, Дуглас Луис, Рэмзи, Уоткинс, Бэйли

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва (Марез, 73), Фоден, Холанд

Предупреждения: Кэш, Динь

Обзор матча:

Гол в матче против "Астон Виллы" стал 10-м для нападающего "горожан" Эрлинга Холанда в 6 стартовых матчах чемпионата Англии.

Норвежец повторил рекорд бывшего форварда "Ковентри" Мики Квинна как футболиста, который быстрее всего забил 10 мячей в турнире. Он был установлен в декабре 1992 года.

После пяти туров у "Манчестер Сити" 14 набранных очков, у "Астон Виллы" - 4. В следующем матче "Астон Вилла" сыграет с "Лестер Сити", а "Манчестер Сити" померяется силами с "Тоттенхэмом".

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