"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Боруссией" благодаря голу Холанда.

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад" принимал дортмундскую "Боруссию".

Матч завершился волевой победой "горожан".

После финального свистка главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола подошел к арбитру встречи Даниэле Орсато и устроил с ним словестную перепалку.

Видео дня

За излишние эмоции судья показал испанскому тренеру желтую карточку.

Наставник "горожан" не растерялся и отреагировал довольно оригинально на "горчичник", обняв арбитра. После этого курьезного эпизода Гвардиола продолжил разговор с Орсато.

Видео момента:

Pep Guardiola has to be one of the strangest characters in football 😭pic.twitter.com/CMitxuzO2U — DJ™️ (@ChiesaLFC) September 14, 2022

Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" со счетом 2:1. Дортмундский клуб первым открыл счет в игре, но голы Стоунза и Холанда позволили "горожанам" вырвать три очка в этой дуэли.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов в активе "Манчестер Сити" 6 набранных очков. "Горожане" лидируют в группе G. На второй позиции идет "Боруссия" с 3 баллами. У "Копенгагена" и "Севильи" по 1 набранному баллу.

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет на своем поле против датского "Копенгагена". Игра запланирована на 5 октября.

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