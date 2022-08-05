Марк Кукурелья подписал долгосрочный контракт с "Челси".

Испанский левый защитник "Брайтона" Марк Кукурелья успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "Челси".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Кукурелья подписал с "Челси" 6-летний контракт.

Сообщается, что за трансфер Кукурельи "Челси" заплатит около 68 миллионов евро, еще 9 миллионов евро "Брайтон" получит в виде бонусов.

"Я очень счастлив! Для меня это потрясающая возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира! Я буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде", - приводит слова Кукурельи пресс-служба "Челси".

Также в рамках этой сделки в "Брайтон" на правах аренды отправится 19-летний воспитанник "синих" Леви Колвилл, который провел прошлый сезон в "Хаддерсфилде".

Марк Кукурелья перешел в "Брайтон" летом прошлого года из испанского "Хетафе". За "чаек" испанец провел 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Добавим, что в услугах Кукурельи был заинтересован "Манчестер Сити", который находится в поиске левого защитника после продажи Александра Зинченко в "Арсенал". Пеп Гвардиола видел в испанском защитнике отличную замену украинцу, однако "горожане" проиграли борьбу "Челси" за Марка.

В стартовом туре АПЛ сезона 2022/23 "Челси" сыграет 6 августа против "Эвертона" украинца Виталия Миколенко.

Вас также могут заинтересовать новости: