Руслан Малиновский прокомментировал победу "Марселя" над ПСЖ в Кубке Франции.

В среду, 8 февраля, "Марсель" обыграл ПСЖ в рамках 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Победу "провансальцам" принес потрясающий гол хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

После поединка украинский футболист прокомментировал триумф своей команды.

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"Это был невероятный матч и невероятная атмосфера тоже. Это особенно знаем, что это классика во Франции. Мы были очень мотивированы на этот матч, хотели выложиться по максимуму. Думаю, заслужили победу.

Атмосфера, фанаты - это было невероятно. Болельщики подталкивали нас, эта победа за ними. Они долго ждали победу над ПСЖ дома. Мы отдали все, хочу сказать спасибо всей команде, тем, кто на поле, и тем, кто вне его. Мы команда, неважно, кто играет, а кто не играет, мы должны быть едиными. Мы работаем на единый результат, за него надо бороться. Мы видели, как все боролись за эту великую победу.

Впереди еще матчи осталось дождаться жеребьевки следующей стадии. Мы будем готовиться так же, как и против ПСЖ, с той же концентрацией и таким же настроением на поле", - приводит слова Малиновского официальный сайт "Марселя".

"Марсель" обыграл ПСЖ на своем поле в рамках 1/8 финала Кубка Франции со счетом 2:1.

Напомним, Руслан Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года из итальянской "Аталанты".

В составе французского клуба украинец сыграл семь матчей и забил два гола во всех турнирах.

Дебютный гол за "Марсель" Руслан Малиновский забил в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

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