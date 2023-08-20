"Манчестер Сити" одержал две победы в новом сезоне чемпионата Англии.

В субботу, 19 августа, состоялся один из центральных матчей второго тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" встречался с "Ньюкаслом".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась минимальной победой "горожан".

Единственный и победный гол в этой игре забил победитель ЧМ-2202 в составе сборной Аргентины Хулиан Альварес. Он отличился на 31-й минуте встречи.

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Альварес, 31

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Родри, Фоден, Альварес, Холанд

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Тонали (Андерсон, 67), Жоэлинтон (Лонгстафф, 57) - Альмирон (Ливраменто, 86), Гордон (Барнс, 56), Исак (Уилсон, 66)

Предупреждения: Альварес, 46 - Гордон, 24, Тонали, 34, Жоэлинтон, 54, Барнс, 58, Гимараэш, 71

Обзор матча:

В прошлом сезоне АПЛ "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" встречались дважды. В первом круге каоманды разошлись миром - 3:3. Во втором круге "горожане" обыграли соперника со счетом 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" разбил "Бернли" (3:0), а "Ньюкасл" одержал сокрушительную победу над "Астон Виллой" (5:1).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 "Манчестер Сити" занял первое место, набрав 89 очков. "Ньюкасл" в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте, заработав 71 очко.

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