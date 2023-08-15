С 11 по 14 августа были сыграны матчи первого тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком тура стало противостояние "Ливерпуля" и "Челси". Игра получилась очень зрелищной и завершилась вничью со счетом 1:1.
Действующий чемпион АПЛ "Манчестер Сити" стартовал в новом сезоне чемпионата с уверенной победы над "Бернли". Два гола в этой встрече забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
"Арсенал" Александра Зинченко также начал новый сезон АПЛ с победы. "Канониры" выиграли у "Ноттингема". Украинский защитник эту игру пропустил из-за травмы.
"Борнмут" Илльи Забарного в 1-м туре АПЛ сыграл вничью против "Вест Хэма". Украинец отыграл весь матч и получил оценку 6,5 от статистического портала WhoScored.
Английская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура
"Бернли" – "Манчестер Сити" – 0:3
Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 75
Обзор матча:
"Борнмут" – "Вест Хэм" – 1:1
Голы: Соланке, 82 – Боуэн, 51
Обзор матча:
"Брайтон" – "Лутон" – 4:1
Голы: Марч, 36, Жоао Педро, 71 пен, Аденгра, 85, Фергюсон, 90+6 – Моррис, 81 пен
"Эвертон" – "Фулхэм" – 0:1
Гол: Декордова-Рид, 73
Обзор матча:
"Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 0:1
Гол: Эдуар, 49
Обзор матча:
"Арсенал" – "Ноттингем Форест" – 2:1
Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82
Обзор матча:
"Ньюкасл" – "Астон Вилла" – 5:1
Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11
Обзор матча:
"Брентфорд" – "Тоттенхэм" – 2:2
Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4
Обзор матча:
"Челси" - "Ливерпуль" - 1:1
Голы: Дисаси, 36 – Диас, 18
Обзор матча:
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – 1:0
Гол: Варан, 76
Обзор матча:
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом АПЛ стал "Манчестер Сити". "Арсенал" финишировал на второй позиции, "Манчестер Юнайтед" - третий, "Ньюкасл" - четвертый.
Вышли в АПЛ "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон Таун".
Матчи второго тура Английской Премьер-лиги пройдут с 18 по 21 августа. Центральными поединками 2-го тура АПЛ станут дуэли "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Ньюкасл".