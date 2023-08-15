Действующий чемпион лиги начал новый сезон с разгромной победы.

С 11 по 14 августа были сыграны матчи первого тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком тура стало противостояние "Ливерпуля" и "Челси". Игра получилась очень зрелищной и завершилась вничью со счетом 1:1.

Действующий чемпион АПЛ "Манчестер Сити" стартовал в новом сезоне чемпионата с уверенной победы над "Бернли". Два гола в этой встрече забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

"Арсенал" Александра Зинченко также начал новый сезон АПЛ с победы. "Канониры" выиграли у "Ноттингема". Украинский защитник эту игру пропустил из-за травмы.

"Борнмут" Илльи Забарного в 1-м туре АПЛ сыграл вничью против "Вест Хэма". Украинец отыграл весь матч и получил оценку 6,5 от статистического портала WhoScored.

Английская Премьер-лига: результаты матчей 1-го тура

"Бернли" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 75

Обзор матча:

"Борнмут" – "Вест Хэм" – 1:1

Голы: Соланке, 82 – Боуэн, 51

Обзор матча:

"Брайтон" – "Лутон" – 4:1

Голы: Марч, 36, Жоао Педро, 71 пен, Аденгра, 85, Фергюсон, 90+6 – Моррис, 81 пен

"Эвертон" – "Фулхэм" – 0:1

Гол: Декордова-Рид, 73

Обзор матча:

"Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 0:1

Гол: Эдуар, 49

Обзор матча:

"Арсенал" – "Ноттингем Форест" – 2:1

Голы: Нкетиа, 26, Сака, 32 – Авонийи, 82

Обзор матча:

"Ньюкасл" – "Астон Вилла" – 5:1

Голы: Тонали, 6, Исак, 16, 58, Уилсон, 77, Барнс, 90+1 – Диаби, 11

Обзор матча:

"Брентфорд" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Мбемо, 26, пен, Висса, 36 – Ромеро, 11, Эмерсон, 45+4

Обзор матча:

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Дисаси, 36 – Диас, 18

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – 1:0

Гол: Варан, 76

Обзор матча:

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом АПЛ стал "Манчестер Сити". "Арсенал" финишировал на второй позиции, "Манчестер Юнайтед" - третий, "Ньюкасл" - четвертый.

Вышли в АПЛ "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон Таун".

Матчи второго тура Английской Премьер-лиги пройдут с 18 по 21 августа. Центральными поединками 2-го тура АПЛ станут дуэли "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Ньюкасл".

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