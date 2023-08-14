Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не отличился.

В воскресенье, 13 августа состоялся центральный поединок первого тура английской Премьер лиги, в котором "Челси" принимал "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет во встрече был открыт на 18-й минуте - после передачи Мохамеда Салаха забил Луис Диас. На 29-й минуте игры "красные" удвоили свое преимущество, но судья отменил взятие ворот. После просмотра видеоповтора рефери углядел офсайд у Мо Салаха.

На 37-й минуте встречи защитник "Челси" Аксель Дисаси сравнял счет. Он забил с передачи Бена Чилвелла. На 39-й минуте лондонский клуб вышел вперед, но вновь в игру вмешался ВАР. Гол Бена Чилвелла был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме команды голов не забивали и встреча завершилась вничью - 1:1.

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Дисаси, 37 - Диас, 18

"Челси": Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Энцо, Чуквуэмека (Матсен, 81), Чилвелл, Стерлинг (Мудрик, 81), Джексон

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Э. Робертсон, Фабиньо, Мак Аллистер, Гакпо (Джонс, 66), Салах (Эллиотт, 77), Жота (Нуньес, 66), Диас (Доак, 77)

Предупреждения: Чуквуемека, Энцо, Джексон, Галлагер - Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллистер

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик начал этот матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 81-й минуте встречи вместо Рахима Стерлинга.

За эту игру статистический портал SofaScore поставил украинскому полузащитнику оценку 6,9. Мудрик получил лучшую оценку среди игроков "Челси", которые вышли на замену - Иан Матсен и Мало Гюсто получили по 6,7 балла.

Добавим, что в следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Вест Хэма" (20 августа), а "Ливерпуль" встретится с "Борнмутом" (19 августа).

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