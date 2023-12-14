"Шахтер" занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" проиграл "Порту" в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных. Боснийский специалист отметил, что несмотря на поражение, он гордится своей командой.

"Да, к сожалению, мы проиграли, а причина очень проста - они забили пять голов, а мы только три. Для выездного матча это много, но этого было недостаточно.

Видео дня

Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям - качественный футбол с очень достойным соперником. Мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию. Мы действительно сделали все, но они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой командой.

Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов к этому моменту, у нас была очень тяжелая группа, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол. Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, матч "Порту" - "Шахтер" завершился победой "драконов" со счетом 5:3. По итогам группового турнира Лиги чемпионов украинский клуб занял третье место и выступит в Лиге Европы. "Порту" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: