"Шахтер" обыграл "Антверпен" благодаря голу Николая Матвиенко и гарантировал себе евровесну.

Во вторник, 28 ноября, донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Антверпен" в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результат поединка.

"Я очень доволен не только результатом, но и тем, как мы сыграли. Я рад, что все люди, которые так усердно работают в клубе, поддерживают нас в этих очень трудных обстоятельствах. Я очень рад подарить людям эту радость.

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Есть много секретов, но самое главное то, что игроки приняли мои идеи и воплотили их на поле. Они много работали друг для друга, были организованы и дисциплинированы во всем, что делают. Как я уже говорил: вы не можете атаковать, если не защищаетесь.

Никто не мог требовать большего от этой команды. Они отдают все силы в трудных обстоятельствах, и это фантастическое достижение. Девять очков в Лиге чемпионов - это очень хорошо.

Как я всегда говорю, когда ты так близок к своей цели, за нее нужно бороться. Мы приложим все усилия и постараемся достичь большего, чем мы изначально ожидали", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Антверпен" со счетом 1:0. Победу "горнякам" принес гол Николая Матвиенко.

Победа в этом туре гарантировала "Шахтеру" выступления весной, как минимум, в плей-офф Лиги Европы. Также команда Марино Пушича сохраняет реальные шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого "горнякам" необходимо обыграть "Порту" в заключительном туре группового раунда ЛЧ.

Добавим, что матч "Порту" - "Шахтер" состоится 13 декабря.

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