"Шахтер" примет "Селтик" в Варшаве в рамках второго тура Лиги чемпионов.

В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Селтика". Матч "Шахтера" и "Селтика" пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич высказался по поводу поединка против шотландского коллектива.

"Сейчас мы говорим о новой команде, которая с новым главным тренером дает очень хороший результат в чемпионате Шотландии. Они убедительно выглядят, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум нам будет тяжело противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить.

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В этом поединке все должны сыграть, как в матче с "Лейпцигом", чтобы ни один футболист не выпал, а показал свою лучшую игру в карьере. Мы будем играть с оппонентом, который находится в очень хорошей форме.

Думаю, есть несколько вариантов победить в этом матче как с мячом, так и без мяча. В последнем матче с "Черноморцем" мы 70% времени владели мячом, но не забили три-четыре мяча, и были трудности. А в игре с "Лейпцигом" владение составило 39%, но мы выдали сумасшедший матч и воспользовались пространством. Вопрос в том, что мы делаем и насколько эффективно это делаем в тот период, когда у нас мяч.

В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу, но, чтобы все закончилось позитивно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сенсационно выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 4:1. Шотландский "Селтик" на своем поле с разгромным счетом уступил мадридскому "Реалу" (0:3).

После первого тура "Шахтер" занимает первое место в группе F, опережая "Реал" по дополнительным показателям.

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