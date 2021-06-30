Андрей Шевченко не согласен с мнением Янне Андерссона.

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон был максимально разочарован исходом поединка, в котором его подопечные минимально уступили украинской команде.

Также коуч скандинавского коллектива углядел якобы симуляцию в действиях украинских футболистов.

Слова тренера приводит официальный сайт УАФ.

"У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, но мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время", - сказал Андерссон.

"Красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти. Нам очень тяжело сейчас. Очень трудно пока принять этот результат. И мне как тренеру было трудно что-то сказать в раздевалке после такого матча. Подумаем об этом завтра".

"Был очень удивлен решением арбитра удалить нашего футболиста. Но сегодня на матче работал очень квалифицированный рефери, так что, думаю, он принял правильное решение".

"О чем мы говорили с Андреем Шевченко после окончания матча? Я выразил ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился", - добавил Андерссон.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

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Автор: Артем Будрин