Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт после обидного поражения в финале Евро-2020 принял удар на себя. Он взял на себя ответственность за выбор исполнителей для серии послематчевых пенальти.
Перед серией одиннадцатиметровых Саутгейт выпустил на поле нападающих "Манчестер Юнайтед" - Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо. Они вышли на 120-й минуте вместо Джордана Хендерсона и Кайла Уокера соответственно специально под пенальти.
Рашфорд в послематчевой серии попал в штангу, а выстрел Санчо отбил лучший игрок турнира. Также не забил пенальти Букайо Сака, который вышел на замену на 70-й минуте игры.
Слова 50-летнего коуча приводит BBC.
"За это отвечаю я. Я выбрал тех, кто бьет исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти - это был мой выбор, который целиком лежит на мне. Мы были хорошо готовы и прекрасно начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит упрекать себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше", - сказал Саутгейт.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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