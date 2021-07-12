Гарет Саутгейт взял вину на себя.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт после обидного поражения в финале Евро-2020 принял удар на себя. Он взял на себя ответственность за выбор исполнителей для серии послематчевых пенальти.

Перед серией одиннадцатиметровых Саутгейт выпустил на поле нападающих "Манчестер Юнайтед" - Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо. Они вышли на 120-й минуте вместо Джордана Хендерсона и Кайла Уокера соответственно специально под пенальти.

Рашфорд в послематчевой серии попал в штангу, а выстрел Санчо отбил лучший игрок турнира. Также не забил пенальти Букайо Сака, который вышел на замену на 70-й минуте игры.

Слова 50-летнего коуча приводит BBC.

"За это отвечаю я. Я выбрал тех, кто бьет исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти - это был мой выбор, который целиком лежит на мне. Мы были хорошо готовы и прекрасно начали, но, к сожалению, не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит упрекать себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше", - сказал Саутгейт.

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Автор: Артем Будрин