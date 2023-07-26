Александр Кучер верит, что его команда все еще может пробиться в следующий раунд ЛЧ.

Во вторник, 25 июля, состоялся первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором "Днепр-1" противостоял "Панатинаикосу".

Игра завершилась победой греческого клуба со счетом 3:1.

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал результат встречи. Специалист считает, что несмотря на поражение с разницей в два мяча, у его команды еще есть шансы пройти в следующий раунд турнира.

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"Трудно комментировать после такой игры. В первом тайме сначала где-то испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что нет ничего страшного - это такие же люди, с ними можно и нужно играть.

Начали больше играть после пропущенного гола: появились игра, рисунок, моменты.

Во второй половине тоже неплохо играли, но пропустили после полумоментов. Полумомент - и у нас гол, полумомент - и у нас гол. У нас нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя так легко пропускать в матчах с такими командами, давать такие голы.

В прошлом сезоне у нас три пропущенных гола после трех ударов, и сейчас снова. Я не понимаю. Где-то не достучались до ребят, не донесли.

Но не могу сказать, что все потеряно, потому что неплохо играли во втором тайме. Ребята бежали, накрывались, были моменты, могли забивать больше. Но потеряли бдительность и получили непонятные голы.

Не знаю, был ли пенальти. Трудно комментировать, надо пересмотреть. Не видел там нарушения, что надо было его ставить", - сказал Кучер.

Кроме того, Александр Кучер объяснил, почему доверил место в воротах на такой важный матч молодому голкиперу Якову Кинарейкину.

"Яков - молодой вратарь. Я выбрал его, потому что другие наши голкиперы травмированы. Да, к нам присоединился Евгений Волынец, но он сыграл за нас только один тайм. А Яков на сборах показал себя очень хорошо. Поэтому выбор пал на него, - заявил тренер "Днепра-1".

Добавим, что матч против "Панатинаикоса" был дебютным для "Днепра-1" в рамках Лиги чемпионов.

Ответная встреча между украинским и греческим клубами состоится через неделю, 1 августа.

Победитель дуэли "Днепр-1" - "Панатинаикос" выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против французского "Марселя". Проигравшая команда будет играть в третьем раунде квалификации Лиги Европы против чешской "Славии".

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