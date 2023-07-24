"Днепр-1" сыграет против французского "Марселя", если пройдет "Панатинаикос".

В понедельник, 24 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В ходе жеребьевки определися следующий потенциальный соперник "Днепра-1". Если подопечные Александра Кучера смогут пройти греческий "Панатинаикос" во втором раунде квалификации, то в следующем раунде их соперником станет французский "Марсель". Напомним, в этой команде играет полузащитник сборной Укрианы Руслан Малиновский.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

Видео дня

"Ракув" (Польша) / "Карабах" (Азербайджан) – "Арис" (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Слован" (Словакия) – Шериф (Молдова) / "Маккаби" Хайфа (Израиль)

АЕК Афины (Греция) – "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Астана" (Казахстан)

"Лудогорец" (Болгария) / "Олимпия" (Словения) – "Жальгирис" (Литва) / "Галатасарай" (Турция)

"Брейдаблик" (Исландия) / "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия)

"КИ Клаксвик" (Фареры) / "Хеккен" (Швеция) – ХИК Хельсинки (Финляндия) / "Мольде" (Норвегия)

Путь представителей лиг

"Брага" (Португалия) – "СЦ Бачка-Топола (Сербия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)

"Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15 августа.

Победители пар выйдут в 4-й раунд квалификации ЛЧ, а те команды, которые проиграют, попадут в групповой раунд Лиги Европы.

Добавим, что подопечные Александра Кучера сыграют с чешской "Славией", если проиграют "Панатинаикосу" и вылетят в Лигу Европы.

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