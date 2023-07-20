Накануне были сыграны все ответные матчи в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
В первом раунде квалификации ЛЧ фарерский клуб "Клаксвик" неожиданно разгромил "Ференцварош" (3:0). "Лудогорец", цвета которого защищает украинец Игорь Пластун, на своем поле без проблем обыграл "Балкани" (4:0).
Также во второй раунд пробился польский "Ракув", за который играет Владислав Кочергин и "Шериф" Максима Коваля.
Лига чемпионов. Результаты всех матчей 1-го раунда квалификации
"Валмиера" (Латвия) - "Олимпия" (Словения) - 1:2
Голы: Мена, 82 - Руи Педро, 33, Мухамедбегович, 64
Первый матч - 1:2
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Астана" (Казахстан) - 1:2
Голы: Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбоэ, 51
Первый матч - 1:1
"Карабах" (Азербайджан) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 4:0
Голы: Зубир, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 49, Янкович, 62
Первый матч - 2:1
"Ференцварош" (Венгрия) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:3
Голы: Фредериксберг, 8, 32, Касси, 45+1
Первый матч - 0:0
"Эсперанж" (Люксембург) - "Слован" (Словакия) - 0:2
Голы: Вайсс, 55, 62
Первый матч - 1:1
"Лудогорец" (Болгария) - "Балкани" (Косово) - 4:0
Голы: Текпетей, 4, 45+1, Тиссера, 49, Кайо Видаль, 78
Первый матч - 0:2
"Ларн" (Северная Ирландия) - ХИК (Финляндия) - 2:2
Голы: Бонис, 65, пен, Томсон, 87 - Оллила, 26, Вонт, 97, аг
Первый матч - 0:1
"Струга" (Северная Македония) - "Жальгирис" (Литва) - 1:2
Голы: Ибраими, 76, пен - Кендиш, 78, Радич, 84, аг
Первый матч - 0:0
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Хамрун" (Мальта) - 2:1
Голы: Шуранов, 69, Пьерро, 84 - Мбонг, 32
Первый матч - 4:0
"Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша) - 0:3
Голы: Зволински, 47, 59, Папаниколау, 85
Первый матч - 0:1
"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния) - 3:0
Голы: Талаль, 45+1, Нгом Мбекели, 99, Адемо, 105
Первый матч - 0:1
БАТЭ (Беларусь) - "Партизани" (Албания) - 2:0
Голы: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12
Первый матч - 1:1
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Армения) - 2:3 (4:3 пен)
Голы: Бильбия, 27, Киш, 94 - Григорян, 74, 90+1, Максименко, 105+3
Первый матч - 1:0
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Хекен" (Швеция) - 0:2
Голы: Садик, 19, Сонко, 90+1
Первый матч - 1:3
"Брейдаблик" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 2:1
Голы: Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 58 - Берк, 65, пен
Первый матч - 1:0
Таким образом, стали известны все участники второго раунда квалификации 32-го в истории розыгрыша самого престижного клубного евротурнира.
На стадии второго раунда квалификации Лиги чемпионов свой путь начинает вице-чемпион Украины - "Днепр-1". Команда Александра Кучера сыграет против греческого клуба "Панатинаикос".
Лига чемпионов. Пары 2-го раунда квалификации
- "Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция)
- "Арис" (Кипр) - БАТЭ (беларусь)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
- "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия)
- "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хекен" (Швеция)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения)
- "Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)
- ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия)
- "Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)
- "Серветт" (Швейцария) - "Генк" (Бельгия)
- "Брейдаблик" (Исландия) - "Копенгаген" (Дания)
- "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)
Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - стартует в Лиге чемпионов-2023/24 с группового этапа.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне в финале турнира победил миланский "Интер".