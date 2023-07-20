"Днепр-1" во втором раунде квалификации сыграет против греческого "Панатинаикоса".

Накануне были сыграны все ответные матчи в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В первом раунде квалификации ЛЧ фарерский клуб "Клаксвик" неожиданно разгромил "Ференцварош" (3:0). "Лудогорец", цвета которого защищает украинец Игорь Пластун, на своем поле без проблем обыграл "Балкани" (4:0).

Также во второй раунд пробился польский "Ракув", за который играет Владислав Кочергин и "Шериф" Максима Коваля.

Видео дня

Лига чемпионов. Результаты всех матчей 1-го раунда квалификации

"Валмиера" (Латвия) - "Олимпия" (Словения) - 1:2

Голы: Мена, 82 - Руи Педро, 33, Мухамедбегович, 64

Первый матч - 1:2

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Астана" (Казахстан) - 1:2

Голы: Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбоэ, 51

Первый матч - 1:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 4:0

Голы: Зубир, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 49, Янкович, 62

Первый матч - 2:1

"Ференцварош" (Венгрия) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 0:3

Голы: Фредериксберг, 8, 32, Касси, 45+1

Первый матч - 0:0

"Эсперанж" (Люксембург) - "Слован" (Словакия) - 0:2

Голы: Вайсс, 55, 62

Первый матч - 1:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Балкани" (Косово) - 4:0

Голы: Текпетей, 4, 45+1, Тиссера, 49, Кайо Видаль, 78

Первый матч - 0:2

"Ларн" (Северная Ирландия) - ХИК (Финляндия) - 2:2

Голы: Бонис, 65, пен, Томсон, 87 - Оллила, 26, Вонт, 97, аг

Первый матч - 0:1

"Струга" (Северная Македония) - "Жальгирис" (Литва) - 1:2

Голы: Ибраими, 76, пен - Кендиш, 78, Радич, 84, аг

Первый матч - 0:0

"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Хамрун" (Мальта) - 2:1

Голы: Шуранов, 69, Пьерро, 84 - Мбонг, 32

Первый матч - 4:0

"Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша) - 0:3

Голы: Зволински, 47, 59, Папаниколау, 85

Первый матч - 0:1

"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния) - 3:0

Голы: Талаль, 45+1, Нгом Мбекели, 99, Адемо, 105

Первый матч - 0:1

БАТЭ (Беларусь) - "Партизани" (Албания) - 2:0

Голы: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12

Первый матч - 1:1

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Армения) - 2:3 (4:3 пен)

Голы: Бильбия, 27, Киш, 94 - Григорян, 74, 90+1, Максименко, 105+3

Первый матч - 1:0

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Хекен" (Швеция) - 0:2

Голы: Садик, 19, Сонко, 90+1

Первый матч - 1:3

"Брейдаблик" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 2:1

Голы: Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 58 - Берк, 65, пен

Первый матч - 1:0

Таким образом, стали известны все участники второго раунда квалификации 32-го в истории розыгрыша самого престижного клубного евротурнира.

На стадии второго раунда квалификации Лиги чемпионов свой путь начинает вице-чемпион Украины - "Днепр-1". Команда Александра Кучера сыграет против греческого клуба "Панатинаикос".

Лига чемпионов. Пары 2-го раунда квалификации

"Жальгирис" (Литва) - "Галатасарай" (Турция)

"Арис" (Кипр) - БАТЭ (беларусь)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Слован" (Словакия)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Хекен" (Швеция)

"Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения)

"Ракув" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

ХИК (Финляндия) - "Мольде" (Норвегия)

"Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция)

"Серветт" (Швейцария) - "Генк" (Бельгия)

"Брейдаблик" (Исландия) - "Копенгаген" (Дания)

"Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Хайфа (Израиль)

Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - стартует в Лиге чемпионов-2023/24 с группового этапа.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне в финале турнира победил миланский "Интер".

Вас также могут заинтересовать новости: