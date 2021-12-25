Нападающий Артем Довбик прокомментировал возможный уход из "Днепра-1".

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своих карьерных планах.

В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказал, что хотел бы попробовать свои силы в Серии А.

"Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно", - сказал нападающий.

Он также прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Бешикташа", "Фиорентины", "Торино", "Марселя", "Реала Сосьедада" и "Труа".

"80% из этого всего - правда. Всему свое время - для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом - не переждать", - отметил Довбик.

Он также отметил, что занимается изучением иностранного языка с репетитором и будет готов к трансферу:

"Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода".

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Артем Довбик: карьера