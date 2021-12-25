Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своих карьерных планах.
В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик сказал, что хотел бы попробовать свои силы в Серии А.
"Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно", - сказал нападающий.
Он также прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Бешикташа", "Фиорентины", "Торино", "Марселя", "Реала Сосьедада" и "Труа".
"80% из этого всего - правда. Всему свое время - для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом - не переждать", - отметил Довбик.
Он также отметил, что занимается изучением иностранного языка с репетитором и будет готов к трансферу:
"Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода".
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Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.