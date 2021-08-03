"Шахтер" сыграет с бельгийским клубом в квалификации главного клубного турнира Европы.

3 августа донецкий "Шахтер" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов в Бельгии сыграет против "Генка".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" - "Шахтер".

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Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

И "Шахтер", и "Генк" начинают свой путь в квалификации ЛЧ с этого раунда.

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Главным арбитром первого матча назначен рефери из Греции Анастасиос Сидоропулос.

Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд

Генк - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Напомним, что уже известно, против кого сыграет победитель пары "Генк" - "Шахтер" в раунде плей-офф квалификации.

Друг против друга "Генк" и "Шахтер" ранее не играли.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Я всегда нервничаю, но в то же время уверен в себе и команде. Знаем, что противостоять нам будет сильный соперник. Но мы верим, что можем выиграть и пройти дальше. "Генк" - сильная команда с быстрыми футболистами. Но, как и у каждой, у нее есть и плюсы, и минусы".

Отметим, что Де Дзерби сегодня дебютирует в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Генка" Йон ван дем Бром:

"Мы готовы к футболу "Шахтера", готовы физически. Это команда, которая может быть смертоносной".

"Шахтер" прилетел в Бельгию 2 августа и за день до игры провел тренировку на "Луминус Арене".

"Горняки" выступят в квалификации турнира впервые за пять лет, а бельгийский клуб - впервые за девять.

Автор: Антон Дударь