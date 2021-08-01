"Горняки" стартуют в квалификации главного клубного турнира Европы.

3 августа донецкий "Шахтер" стартует в квалификации Лиги чемпионов. В третьем отборочном раунде "Горняки" на выезде сыграют против серебряного призера чемпионата Бельгии "Генка".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом как первого матча, так и всего противостояния.

На победу "горняков" в Бельгии дается коэффициент 2,25, тогда как на "Генк" - 3,25, а на ничью - 3,30.

Что касается котировок на проход в следующий раунд квалификации, то на "Шахтер" можно поставить с коэффициентом 1,37, а на бельгийский клуб - 3,10.

Генк - Шахтер: перед матчем

"Шахтер" впервые за пять лет сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Генк" и "Шахтер" ранее друг против друга не играли.

Перед стартом в квалификации ЛЧ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Львов", а "Генк" в чемпионате Бельгии проиграл "Остенде" (3:4).

Главным арбитром первого матча назначен грек Анастасиос Сидоропулос.

Ответную встречу команды проведут в Киеве 10 августа.

Автор: Антон Дударь