Роберто Де Дзерби дебютирует в ЛЧ / фото ФК Шахтер
3 августа донецкий "Шахтер" стартует в квалификации Лиги чемпионов. В третьем отборочном раунде "Горняки" на выезде сыграют против серебряного призера чемпионата Бельгии "Генка".
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом как первого матча, так и всего противостояния.
На победу "горняков" в Бельгии дается коэффициент 2,25, тогда как на "Генк" - 3,25, а на ничью - 3,30.
Что касается котировок на проход в следующий раунд квалификации, то на "Шахтер" можно поставить с коэффициентом 1,37, а на бельгийский клуб - 3,10.
Генк - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" впервые за пять лет сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.
- "Генк" и "Шахтер" ранее друг против друга не играли.
- Перед стартом в квалификации ЛЧ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Львов", а "Генк" в чемпионате Бельгии проиграл "Остенде" (3:4).
- Главным арбитром первого матча назначен грек Анастасиос Сидоропулос.
- Ответную встречу команды проведут в Киеве 10 августа.