Состоялась жеребьевка раунда плей-офф.

2 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой своих потенциальных соперников узнал донецкий "Шахтер".

В раунде плей-офф "горняки" могут встретиться с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

Чтобы сыграть в раунде плей-офф, "горнякам" сперва необходимо пройти бельгийский "Генк" в 3-м раунде квалификации.

Отметим, что пара "Генк" - "Шахтер" была в числе сеяных.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 17/18 и 24/25 августа.

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" впервые за пять лет сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

Чтобы пробиться в групповой этап ЛЧ, "горнякам" необходимо пройти два отборочных раунда по "Пути представителей лиг".

В 3-м раунде "Шахтер" сыграет против "Генка" 3 и 10 августа.

Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.

В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь