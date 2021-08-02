"Шахтер" начинает свой путь в квалификации турнира.

3 августа донецкий "Шахтер" проведет первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" в гостях сыграют против бельгийского "Генка".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" - "Шахтер".

Генк - Шахтер: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние бельгийского и украинского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Начало встречи - в 21.00.

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Генк - Шахтер: перед матчем

"Шахтер" впервые за пять лет сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Генк" и "Шахтер" ранее друг против друга не играли.

Перед стартом в квалификации ЛЧ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Львов", а "Генк" в чемпионате Бельгии проиграл "Остенде" (3:4).

Главным арбитром первого матча назначен грек Анастасиос Сидоропулос.

Ответную встречу команды проведут в Киеве 10 августа.

Уже известно, с кем победитель пары "Генк" - "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.

Автор: Антон Дударь