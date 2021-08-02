Тарас Степаненко - капитан Шахтера / фото ФК Шахтер
3 августа донецкий "Шахтер" проведет первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" в гостях сыграют против бельгийского "Генка".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Генк" - "Шахтер".
Генк - Шахтер: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние бельгийского и украинского клубов можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Начало встречи - в 21.00.
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Генк - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" впервые за пять лет сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.
- "Генк" и "Шахтер" ранее друг против друга не играли.
- Перед стартом в квалификации ЛЧ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Львов", а "Генк" в чемпионате Бельгии проиграл "Остенде" (3:4).
- Главным арбитром первого матча назначен грек Анастасиос Сидоропулос.
- Ответную встречу команды проведут в Киеве 10 августа.
- Уже известно, с кем победитель пары "Генк" - "Шахтер" сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.