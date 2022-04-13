Сергей Палкин опасается проблем со стороны футбольных агентов.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о работе клуба в условиях войны и о сложной ситуации с легионерами команды.

В эфире программы "Денисов Time" Палкин прокомментировал уход из стана "горняков" ряда легионеров и рассказал, кто на каких условиях покинул донецкий коллектив.

"ФИФА дала возможность легионерам уйти в аренду до конца сезона, не спрашивая нас. Это не полноценный трансфер, если мы говорим о Тете или Витао. Они приняли решение до конца сезона побыть в "Лионе" и "Интернасьонале". Относительно Винисиуса, это полноценный трансфер, аренда с правом выкупа.

То же самое за Майконом. Обсуждаются Маркос Антонио, Фернандо.

По Нересу, Додо, Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, занимающийся этим. Надеюсь, будет какой-то результат. Пока что по ним все двигается очень сложно.

До меня слухи доходят, что многие агенты надеются, что после 30 июня они заберут футболистов чуть ли не свободными агентами и будут делать что хотят. Этот момент немного нам мешает.

Но президент УЕФА заверил, что будет нам помогать, чтобы это не произошло. Если это произойдет, то это ставит под вопрос дальнейшее существование клуба. Это самое плохое, что мы можем в нашем футболе ожидать", - сказал Палкин.

Также гендиректор "Шахтера" прокомментировал возвращение в донецкий клуб Ярослава Ракицкого.

"Нет, нет, мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате как и с ребятами из "Мариуполя", - резюмировал Палкин.

Напомним, 14 апреля донецкий "Шахтер" сыграет благотворительный поединок против польской "Лехии". Заработанные с поединка средства пойдут на помощь Украине.

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