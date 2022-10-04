В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против мадридского "Реала".
Обслужит встречу словацкий арбитр Иван Кружляк.
Реал - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
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Реал - Шахтер: трансляция
В прямом эфире матч группы F между "Шахтером" и "Реалом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Добавим, что в группе F помимо "Шахтера" и "Реала" выступают также шотландский "Селтик" и немецкий "РБ Лейпциг".
Реал - Шахтер: перед матчем
- У "сливочных" травмированы Модрич, Куртуа и Васкес. Место в воротах займет украинец Андрей Лунин.
- В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).
- "Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.
- "Реал" потерял очки в своем последнем поединке Ла Лиги, в то время как "горняки" уничтожили харьковский "Металлист" в рамках УПЛ.