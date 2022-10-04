5 октября донецкий "Шахтер" сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов.

В среду, 5 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против мадридского "Реала".

Обслужит встречу словацкий арбитр Иван Кружляк.

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Реал - Шахтер: трансляция

В прямом эфире матч группы F между "Шахтером" и "Реалом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Добавим, что в группе F помимо "Шахтера" и "Реала" выступают также шотландский "Селтик" и немецкий "РБ Лейпциг".

Реал - Шахтер: перед матчем