Для просмотра поединка предлагается сразу несколько вариантов.

В рамках международного товарищеского матча сборная Украины сыграет против команды Германии 12 июня. Стало известно, кто будет транслировать этот поединок в прямом эфире.

В пресс-службе медиасервиса MEGOGO заявили о совместном показе встречи вместе с "Суспільним".

Платно можно будет просмотреть матч на платформе MEGOGO. В частности, на интерактивном канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" или "Спорт".

Видео дня

В цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT) трансляция проведется на местных телеканалах "Суспільного мовлення".

Также известны и комментаторы этого противостояния. Ими станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Старт встречи запланирован на 19:00. На MEGOGO передматчевая студия стартует в 18:00, а на местных каналах "Суспільного" – в 18:15.

Отметим, что этот матч будет дебютным для нового главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Он официально приступил к своим обязанностям 7 июня, однако, как сам отмечал ранее, за несколько недель до этого начал работать над подготовкой к следующим матчам.

Для Германии поединок против "сине-желтых" будет знаковым событием. Этот матч станет 1000-м в истории "бундестим". Игра состоится на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Добавим, что кроме матча против сборной Германии на Украине в июне ожидают еще два поединка в рамках отбора на Евро-2024. 16 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против Северной Македонии в Скопье, а 19 июня – против Мальты в словацкой Трнаве.

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