В соперниках "сине-желтых" будет команда из пятой корзины.

Сборная Украины по футболу 19 июня проведет матч отбора на Чемпионат Европы-2024 против национальной команды Мальты.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, этот поединок состоится в Словакии в городе Трнава на стадионе Антона Малатинского.

Встреча состоится в рамках четвертого тура квалификации на следующее континентальное первенство. Для "сине-желтых" матч станет первым "домашним". Напомним, что с начала полномасштабной войны Украина проводит номинально домашние поединки на нейтральном поле заграницей.

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Сборная Украины пропускала первый тур отбора, а во втором проиграла Англии в Лондоне со счетом 0:2. В третьем раунде "сине-желтые" будут противостоять Северной Македонии на выезде.

Сейчас украинская команда разместилась на четвертой позиции группы С. Мальта идет на пятом месте – у нее два поражения в двух матчах.

Матч между Украиной и Мальтой в Трнаве станет первым между командами на официальном уровне. До этого они лишь встречались в товарищеском матче. В июне 2017-го года "сине-желтые" проводили номинально домашний поединок тоже заграницей – в австрийском Граце. Тогда еще подопечные Андрея Шевченко уступили мальтийцам со счетом 0:1.

Чемпионат Европы-2024: что известно

Всего в группе с отбора на ЧЕ-2024 представлены пять команд. Соперниками Украины являются Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Все матчи группового этапа квалификации должны завершиться до конца ноября 2023-го года. Первые две команды квинтета выйдут напрямую на Евро-2024.

Следующее континентальное первенство состоится в Германии. Оно запланирована на июнь-июль 2024-го года.

Действующим победителем Евро является соперник сборной Украины в группе - сборная Италии. Кроме этого с "сине-желтыми" в квинтете соревнуется еще и действующий серебряный призер ЧЕ - сборная Англии.

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