Мирон Маркевич очень недоволен тем, как сборная Украины показала себя в матче с англичанами.

В воскресенье, 26 марта, в поединке второго тура отбора на Евро-2024 по футболу сборная Украины проиграла национальной команде Англии.

Бывший тренер "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал "сине-желтых" за игру против англичан.

"Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору было видно – они все обречены. Никакой борьбы, одна желтая карточка за игру, одна! Где так играют в футбол? Проиграйте, но чтобы все избитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас Днепра, Металлиста, я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Да, будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет "мессия" и спасет украинский футбол. Пусть скажет: "Я летом точно возглавлю сборную Украины". Пока я такого не слышал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами ничего не сделаешь, если будешь играть стоя. Англичане даже не напрягались сильно, я ждал совсем другого подхода. При счете 0:2 надо было характер проявить. Но если ни одного удара за игру - трудно рассчитывать на что-то", - приводит слова Маркевича espreso.tv.

Напомним, сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:2. Оба гола были забитым в первой половине игры, отличились Харри Кейн и Букайо Сака.

Футболисты украинской команды за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот англичан.

Поединок против Англии был первым для сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024.

После двух туров "сине-желтые" занимают четвертое место в группе С. Лидирует в этой группе Англия с 6 баллами. У Северной Македонии и Италии по 3 очка.

Следующий свой матч в квалификации ЧЕ-2024 сборная Украины сыграет 16 июня против Северной Македонии.

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