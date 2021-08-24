Футболиста Динамо признали лучшим игроком 5-го тура УПЛ

Виталий Буяльский оформил дубль в матче с "Десной".

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский признан лучшим игроком 5-го тура Украинской Премьер-лиги. Данное решение принял экспертный совет лиги, сообщается на официальном сайте УПЛ. В матче против "Десны" Буяльский оформил дубль, а также заработал пенальти, после которого отличился Виктор Цыганков. Полузащитник помог киевлянам одержать разгромную победу (4:0) и возглавить турнирную таблицу чемпионата Украины. УПЛ: итоги 5-го тура После 5-го тура "Динамо" набрало 13 очков и возглавило таблицу УПЛ. В тройку лидеров также входят "Шахтер" и "Десна", у которых по 12 очков.

Аутсайдерами турнира являются "Львов" (2 очка) и "Мариуполь" (1 очко).

В гонке бомбардиров турнира лидируют Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрей Кулаков, Артем Довбик и Виталий Буяльский. Все они забили по 4 гола. Автор: Антон Дударь

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